Messi risponde a Cristiano Ronaldo, l'eterna lotta continua

14/03/2019

Quest'anno il portoghese ci ha messo un pochetto di più a carburare in Europa, ora è a quota quattro marcature in sette partite mentre la marcia in Serie A, seppur non ai livelli della Liga (ma lui stesso ha dichiarato come sia più difficile segnare in Italia), è bella spedita con 19 reti in 26 partite. Sommando tutte le competiizoni Ronaldo arriva a 24 gol in 36 partite, ben dodici in meno di Messi che sia in Liga che in Champions va oltre la media una rete a partita: 26 in 25 partite di campionato spagnolo, otto in sei match europei.



Spostando il mirino sui numeri complessivi, si ribalta la situazione e CR7 si prende la rivincita. Complici anche il numero di partite giocate in carriera (794 contro 673), il portoghese arriva a 595 reti totali di cui 124 segnate in Champions League. Messi si ferma - per così dire - a 568 di cui 108 nella coppa europea più prestigiosa.



L'eterna sfida delle icone dei nostri tempi è in pari solo nei Palloni d'Oro, cinque a testa, ma, dopo la parentesi Modric, sembra proprio che nel 2019 si tornerà alle care e vecchie abitudini: Cristiano Ronaldo contro Messi, Messi contro Cristiano Ronaldo. Appuntamento a fine anno...