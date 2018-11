Manchester United, Pogba ringrazia i tifosi juventini

07/11/2018

Serata amara per la Juventus, che contro il Manchester United conosce per la prima volta in questa stagione la parola sconfitta, ma prima del triplice fischio allo Stadium era stata una notte di festa per il ritorno a Torino di Paul Pogba, grande ex ancora amatissimo dai tifosi bianconeri e che un giorno, per sua stessa ammissione, potrebbe tornare a vestire la maglia della squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico.