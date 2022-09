Manchester City, Haaland rompe il muro dell'ora: in gol ogni 54', la rivincita di Guardiola

I NUMERI

Pep ha finalmente un bomber e i Citizens volano

La rivincita di Guardiola, ora anche Pep ha il suo bomber. Basta falsi nueve o idee al limite del bizzarro, Erling Haaland ha riportato il tecnico spagnolo sulla "terra" e il Manchester City ora fa paura. Dove non c'è riuscito Zlatan Ibrahimovic ai tempi del Barcellona, ci sta riuscendo il giovane attaccante norvegese in Inghilterra con l'allenatore catalano. Impatto devastante sul mondo Citizens per l'ex Borussia Dortmund, bastano i numeri a spiegarlo: 12 gol in 8 partite, una rete ogni 54' giocati.

Haaland ha rotto il tabù del numero 9 per Guardiola e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il 22enne norvegese ha già messo a segno due triplette e due doppiette. Non tanto nel vivo del gioco, il biondo alto quasi due metri ha la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto e al momento giusto, nelle aree di rigore avversarie. L'ha spiegato anche Guardiola: "Ha un incredibile senso del gol".

LE STATISTICHE

Erling Haaland ieri sera é diventato il piú giovane giocatore a raggiungere quota 25 gol in Champions.

Tra i giocatori che hanno giocato almeno 20 partite in Champions dal 2019/20 (data del suo esordio nella competizione), Haaland é quello che ha la miglior media minuti gol (uno ogni 61 minuti).

Ti aggiungo che é stato il giocatore piú veloce della storia della Premier League a raggiungere i 10 gol.

E che é il primo giocatore della storia del Manchester City a segnare sia al debutto in Premier che al debutto in Champions.