Manchester City, De Bruyne: "Sappiamo come gioca l'Inter, troveremo i varchi giusti"

VERSO CITY-INTER

Il belga alla vigilia della finale: "Non sarà una partita aperta, non dobbiamo innervosirci"

© Getty Images "Sono al City sono da tanto tempo, e ci sono stati momenti incredibili. Giochiamo questa competizione da tempo e non siamo riusciti a vincerla. In questa stagione penso che finora abbiamo fatto bene, e se domani uscissimo dal campo con una vittoria sarebbe ovviamente fantastico per tutti". Parole della stella del Manchester City Kevin De Bruyne, alla vigilia della finale di Champions contro l'Inter. "Abbiamo vinto tante partite e tanti trofei in Inghilterra, e credo che tutti sappiano cosa siamo capaci di fare: ci proveremo anche domani - ha aggiunto - Sappiamo come gioca l'Inter, una squadra molto compatta, gioca col 3-5-2 e ha sempre questo sistema con due attaccanti, buon possesso palla e terzini che corrono molto sulle fasce. Sappiamo che difendono benissimo, non sarà una partita aperta, non succede spesso nelle finali, non dobbiamo innervosirci se non ci saranno molte occasioni da gol. Dobbiamo stare tranquilli e fare il nostro gioco, troveremo dei varchi e segneremo".

"Se vincere per noi è un sogno o un ossessione? Ogni giocatore sogna di vincere la Champions, se ci si riesce si raggiunge uno dei migliori traguardi di squadra. Competere ogni anno è qualcosa di fantastico, domani possiamo coronare questo sogno - ha proseguito De Bruyne - Io sono molto orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto come club: abbiamo fatto cose fantastiche e manca l'ultimo gradino, da scalare domani. Haaland? Il feeling che abbiamo in campo a volte è difficile da spiegare. A volte io capisco cosa vuole lui, e viceversa. Speriamo che sia così anche contro l'Inter".

"L'errore peggiore che possiamo fare è pensare ci siano favoriti, è una finale. Puoi essere favorito quando vai in campo e cominci a fare qualcosa", ha detto Ruben Dias. "Se sentiamo troppo la tensione? La pressione sentita nel modo giusto ti fa fare meglio. In queste partite bisogna accettarla. Sappiamo cosa significa per noi e il club questa partita. Chi più stimolante tra Dzeko e Lukaku? I punti forti dell'Inter non sono un giocatore o l'altro".