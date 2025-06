Festa Psg: cori giocatori e tifosi per "Dembélé Pallone d'oro"

Il coro per "Ousmane Dembélé Pallone d'oro", lanciato oggi dai bus scoperti dei giocatori campioni d'Europa del Psg dai bus scoperti che hanno percorso gli Champs-Elysées è diventato virale in poche ore. Nella festa al Parco dei Principi per celebrare la prima Champions League del Paris Saint-Germain, i compagni di squadra prima e i tifosi poi - uscendo dallo stadio - hanno intonato il coro che invoca il massimo riconoscimento all'attaccante beniamino del Psg. Il giocatore, protagonista nella finale di Monaco di una prestazione di grande sacrificio con il pressing insistito sul portiere dell'Inter Sommer, è stato portato in trionfo nello stadio dai suoi compagni di squadra. All'uscita dal Parco dei Principi, si sono registrati nuovi scontri fra ultrà che non erano riusciti ad entrare nello stadio e polizia, che ha reagito con gas lacrimogeni per disperdere i gruppi di ultrà che protestavano.