Liverpool, Salah positivo al Covid-19: potrebbe saltare l'Atalanta

L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. L'egiziano ex Fiorentina e Roma, impegnato con la propria nazionale avrebbe dovuto sfidare il Togo nel weekend per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, da asintomatico è stato posto in isolamento fiduciario. Una notizia che interessa anche i tifosi dell'Atalanta: difficilmente l'attaccante sarà a disposizione di Klopp per la sfida di Champions League ad Anfield.