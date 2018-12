Liverpool-Napoli: segna Salah, il tifoso lo racconta al cugino cieco

13/12/2018

Tanto amaro per i tifosi del Napoli quanto dolce per quelli del Liverpool: il gol di Salah ad Anfield ha portato i Reds agli ottavi di Champions League ed è stato vissuto con grande emozione da chiunque si trovasse allo stadio. Anche un tifoso cieco che ha esultato al momento della rete e ha potuto capire come l'egiziano avesse bucato Ospina grazie al racconto del cugino: il calcio può essere vissuto anche senza occhi.