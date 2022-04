Liverpool, Klopp: "Benfica grande squadra. Salah? Lui e la società parlano di rinnovo"

VERSO BENFICA-LIVERPOOL

Il tecnico dei Reds alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League: "La gente ci dà per favoriti, ma non possiamo commettere questo errore"

Jurgen Klopp è pronto ad affrontare il Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "So che la gente dirà che siamo i favoriti, ma in questo momento della stagione non possiamo fare questo tipo di errori. Rispetto molto quello che stanno facendo, sono un grandissimo club - ha detto il tecnico del Liverpool alla vigilia del match -. Giocano bene, con terzini alti come se fossero attaccanti e rischiano tanto. Sono un mix di tecnica, velocità e buona organizzazione. Dobbiamo essere bravi nel recuperare palloni e vincere i duelli, per poi sfruttare gli spazi. Forse però contro di noi giocheranno in modo completamente diverso, quindi dovremo adattarci".

L'allenatore tedesco è poi stato incalzato sulla situazione contrattuale di Momo Salah, che a giugno 2023 andrà in scadenza di contratto: "Sono felice, non c'è niente di nuovo da dire. Le parti stanno parlando tra loro e questo è tutto ciò che volevo sentirmi dire".

Tornando alla sfida coi lusitani Klopp ha fatto notare come, tra calciatori e staff tecnico, in molti a Liverpool conoscano bene l'avversario: "Vitor Matos, Pep Lijnders (rispettivamente development coach e vice di Klopp entrambi con un passato al Porto, ndr), Diogo Jota e Luis Diaz sono esperti di calcio portoghese! Hanno un legame speciale con Porto, quindi forse c'è un po' la sensazione che sia un derby per loro... Dobbiamo mostrare al Benfica il rispetto che merita".

Infine una battuta sulla stagione della sua squadra: "Siamo in corsa in tutte le competizioni, stiamo giocando bene e abbiamo tutte le possibilità di vincere. Per provaci abbiamo bisogno che tutti diano tutto e che si divertano. Anche ai tifosi voglio dire: godetevi questo viaggio. Non abbiamo bisogno di pensare a maggio in questo momento, ci concentriamo solo sulle partite che ci aspettano".

