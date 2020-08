Lione, Aulas: "La Juve ha messo pressione all'arbitro da bordocampo"

LIONE

Dalle colonne di Le Progres, Jean-Michel Aulas commenta la qualificazione del Lione ai quarti di Champions League ai danni della Juve. "Mi sono divertito molto - ha spiegato il presidente -. Ho conosciuto parecchi grandi momenti nella mia carriera. Ma questo è speciale. E' una grande squadra questa Juventus. Da bordocampo, hanno messo un'incredibile pressione sull'arbitro. Ma l'arbitro è stato bravo. E' riuscito a tenerli a bada".

La squadra di Garcia affronterà ora il Manchester City e per giocare la prossima stagione in Europa, dove non manca dal 1997, deve per forza vincere il trofeo. "C'è una possibilità su un milione quindi bisogna giocarsela".

Il patron dei francesi ancora non ha digerito lo stop alla Ligue 1 al quale si è opposto con tutte le sue forze. "E' uno scandalo assoluto, è una profonda ingiustizia che mai perdonerò - ha attaccato - La ferita per l'interruzione della Ligue 1 è ancora presente. I nostri cuori sanguinano ogni giorno per questo".