Le pagelle di Real-Atalanta: Zapata mangia-gol, serataccia di Sportiello

CHAMPIONS LEAGUE

Benzema e Sergio Ramos due giganti, Courtois sempre reattivo

di

ENZO PALLADINI

REAL MADRID

Courtois 6,5 – Ordinaria amministrazione quasi sempre, bravo due volte nel secondo tempo su Zapata.

Varane 6 – Gli basta una prestazione normalissima per portarsi a casa una sufficienza, nel Real è sempre più facile che altrove.

Sergio Ramos 7 – Anche se non è al massimo della condizione, la sua presenza è sempre importante, le sue chiusure evitano guai peggiori. Infallibile come sempre dal dischetto.

(dal 18’ st Eder Militao 6 – Ha il compito facilitato perché entra quando la sua squadra vince per 2-0).

Nacho 5,5 – Eterno mestierante della linea difensiva, mette in campo quello che ha cioè gran forza fisica e disciplina tattica. Però i suoi falli su Ilicic meriterebbero più attenzione.

Lucas Vazquez 6 – Tutta la fascia da percorrere senza molto spazio per la gloria personale ma con grande professionalità.

Valverde 6 – Strano compito iniziale in marcatura su Gosens, svolto però con diligenza e intensità agonistica.

(dal 37’ st Asensio 6,5 – Entra e segna immediatamente il gol del 3-1).

Modric 7 – Sapienza tattica vestita da calciatore, perfetta gestione della palla, assist perfetto per il gol del vantaggio madridista.

Kroos 6 – Fa il ruolo di Casemiro senza essere Casemiro, lo interpreta comunque con dignità e grande esperienza.

Mendy 6,5 – Non ha la forza esplosiva degli storici terzini madridisti, ma occupa la fascia con autorevolezza e gioca il pallone con piedi educati.

Benzema 7,5 – In questo momento unico giocatore madridista di categoria superiore, sia nelle giocate individuali che nel dialogo con i compagni. Prontissimo a segnare alla prima occasione. Se vuole è immarcabile.

Vinicius Junior 6,5 – Possiede doti tecniche di altissimo livello, tende però a utilizzarle per giocare da solo. Dribbla da maestro, tira con qualche approssimazione.

(dal 24’ st Rodrygo 6 – La interpeta più o meno come il compagno che ha sostituito, con qualche giocata davvero interessante).

All.: Zidane 6,5 – Sa di avere a disposizione un gruppo con un valore tecnico superiore e lo mette in campo con saggezza e cognizione.

ATALANTA

Sportiello 5 – Un errore che non potrà perdonarsi facilmente, il rinvio sbagliato che porta in vantaggio il Real. Poi si riscatta parzialmente con un paio di parate.

Toloi 5,5 – Primo tempo senza sbavature, poi va a commettere il fallo da rigore che porta al 2-0 con un po’ di ingenuità.

(dal 16’ st Palomino 5,5 – Fa quella che sa fare, mena dei gran fendenti per evitare guai peggiori nella sua area).

Romero 5,5 – Fa quello che può quando va a scontrarsi con Benzema, certo il compito è di quelli che non si vorrebbero mai eseguire.

Djimsiti 6 – Perfetto per la difesa a tre, in questo caso sul centro-sinistra, se la gioca sempre senza paura e quasi sempre con successo.

Maehle 5 – Timido nell’approccio alla gara, aiuta nella fase difensiva e molto meno in quella offensiva.

De Roon 6 – Classico apporto di forza, di corsa, di spazi occupati bene anche se dalla parte opposta c’erano dei veri colossi.

Pessina 5,5 – Incarichi prevalentemente difensivi per questo ragazzo che normalmente preferisce lanciarsi al galoppo. Gli manca ancora qualcosa per queste partite.

(dal 39’ st Caldara sv).

Gosens 6 – Primo minacciare il Real e primo a capire di essere il più temuto dagli avversari. Poi però gli prendono le misure e alla fine deve uscire per infortunio.

(dal 12’ st Ilicic 6 – L’atteggiamento non è sbagliato, anzi si vede qualche giocata delle sue, pur non essendo ancora al meglio delle sue possibilità).

Malinovskiy 5,5 – Parte da destra per accentrarsi, ogni tanto lo fa anche bene come alla fine del primo tempo quando tira fuori di poco. Ma la sua partita non ha lo spessore sufficiente.

Pasalic 6 – Personalità messa da subito al servizio della squadra con giocate ambiziose quasi sempre riuscite all’inizio, poi molto meno.

(dal 1’ st Zapata 5 – Solita generosità, solito lavoro di quantità anche al servizio degli altri, ma si mangia due gol sul 2-0).

Muriel 6,5 – Parte reggendo da solo il peso dell’attacco che in una situazione del genere non è esattamente la sua specialità, la prima palla-gol la inventa lui ma poi si perde un po’ fino a quando segna il gol d 2-1.

(dal 39’ st Miranchuk sv).

All.: Gasperini 6 – La imposta nella maniera migliore possibile, approccio giusto alla gara, ma dall’altra parte la qualità era infinita.