Le pagelle di Piantanida: Osimhen serataccia sulla Rambla, Kvara stona Il Pagante

I VOTI

Politano top del Napoli, Yamal sembra Mbappé

© Getty Images OSIMHEN 4,5 Seratina sulla Rambla di Barcellona, ma in senso linguistico, letterale. Rambla deriva dall’arabo “raml”, terreno sabbioso. Quante volte avete provato a correre, scattare, dribblare sulla sabbia? Quante volte avete maledetto questa idea? Ecco, la sua partita regala la stessa sensazione: quella di affondare.

YAMAL 7,5 - Attenzione, attenzione un attimino: non voglio dire che assomiglia a Mbappé, per quanto riguarda i tratti somatici e calcistici, ma voglio dire che nessuno, ma proprio nessuno, ha mai visto Mbappé e il 16enne Yamine insieme nella stessa stanza. Poi fate voi…

RRAHMANI 6 - Elio e Le Storie Tese l’avrebbero definito difensore dai piedi di balsa, per la legnosità con cui non si muove in occasione dell’1-0 del Barcellona. Poi sciacqua un po’ il giudizio con un sinistro di balsamo che migliora un pochino l’aspetto e la brillantezza della sua partita.

POLITANO 7 - Boh, il migliore del Napoli, con assist per Rrahmani, è il primo a uscire dal campo, il primo a farsi la doccia, il primo che sicuramente sarebbe dovuto rimanere in campo fino alla fine. Potremmo anche chiudere qui la sua Pagella, che dite?

CUBARSÍ 7,5 - Il 22 gennaio ha compiuto 17 anni, era alla prima gita, ops scusate il lapsus liceale, alla prima uscita didattica in Champions League e guarda un po’ è stato lui a fare da guida turistica a Osimhen, portandolo in giro a fargli vedere le attrazioni di cui è, e soprattutto, sarà capace.

KVARATSKEHLIA 4,5 - Come cantano i ragazzi del Pagante “entra nei miei pensieri fai mille dribbling, sei Kvaratskhelia”, o meglio questo è quello che avrebbe dovuto cantare, ma si ricorda solo la frase “caldo, allucinazione, cerco soltanto una certezza”, quelle che non riesce più a dare.