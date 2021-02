L'Atalanta adesso può crederci: dopo Hazard, out anche Ramos 

VERSO IL REAL

Già la situazione del Real Madrid non è delle migliori, con risultati non proprio in linea con il passato glorioso del club in campionato, l'incredibile eliminazione in coppa del Re e un allenatore continuamente messo in discussione. Ora c'è anche il problema degli infortunati. Dopo Hazard, che ha rimediato uno trappo muscolare, c'è la certezza di dover fare a meno del fulcro della difesa Sergio Ramos, che dovrà sottoporsi a un’operazione non invasiva per la pulizia al menisco del ginocchio sinistro, per almeno 6 settimane.

Il Real che l'Atalanta si troverà di fronte in Champions, insomma, non sarà lo squadrone che ha fatto tremare l'Europa nello scorso decennio. Di sicuro non ci sarà Hazard nella partita d'andata, mentre il difensore e bandiera del club mancherà in entrambi gli scontri degli ottavi. Per la squadra di Gasperini una ghiottissima occasione per sognare ancora i quarti di finale.