La Juventus vola anche in Borsa: titolo sospeso per eccesso di rialzo

13/03/2019

L'impresa in Champions League si ripercuote anche in Borsa. Il titolo della Juventus è arrivato a toccare +24% in apertura a Piazza Affari, toccando anche l'1,58 euro per azione, prima di essere sospeso per eccesso di rialzo. Dopo alcuni minuti è ripreso lo scambio, titolo che è tornati ai livelli di fine gennaio 2019 ma non ai massimi di 1,813 di settembre 2018. A circa mezz'ora dalla partenza, le azioni hanno poi ridotto i giuadagni a circa +18% mentre dopo un'ora era già stata superata quota 50 milioni di contrattazioni, il doppio della media dell'ultimo mese.