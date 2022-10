La Champions sorride all'Italia, che debacle per la Spagna

IL BILANCIO

Inter e Napoli agli ottavi, Milan quasi: l'unica nota stonata è la Juve

Due giorni di Champions League che ha sorriso all'Italia. Ad eccezione del fallimento della Juventus, Milan, Inter e Napoli hanno vinto e convinto. Le squadre di Inzaghi e Spalletti hanno già staccato il pass per gli ottavi, mentre Pioli dovrà fare ancora un punto l'ultimo giornata in casa con il Salisburgo. L'obiettivo, più che realistico, è quello di portare tre squadre nella top 16 della massima competizione europea. Una buonissima notizia per il ranking Uefa. Gli Azzurri, ora, hanno l'obiettivo di conquistare il primo posto nel girone: i partenopei hanno tre punti di vantaggio sul Liverpool e si giocheranno tutto nello scontro diretto di Anfield Road. Piange, invece, la Spagna che, dopo aver dominato l'ultimo decennio insieme all'Inghilterra, vede Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia uscire ai gironi con il solo Real Madrid di Carlo Ancelotti accedere alla fase finale. Anche qui un po' d'Italia.

Premier League che continua a gongolare e spera in un poker con il Tottenham di Conte che dovrà pareggiare l'ultima partita con il Marsiglia per passare il turno. Negli ottavi ci sono già Manchester City, Chelsea e Liverpool. Grande sorpresa per il Portogallo che ha già piazzato Benfica e Porto e ora spera nello Sporting Lisbona per l'en plein.