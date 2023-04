L'Equipe celebra Giroud e Maignan: "Grandi come il Milan"

"Grandi come il Milan". L'Equipe in edicola oggi celebra in prima pagina i francesi Olivier Giroud e Mike Maignan dopo la qualificazione della squadra rossonera alle semifinali di Champions League ai danni del Napoli. "Grazie all'eterno bomber e a un Maignan ancora decisivo, il Diavolo torna tra le quattro migliori squadre d'Europa dopo 16 anni".