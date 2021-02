Koeman: "Fiducioso per Piqué". Pochettino: "Il Barça si è evoluto"

VERSO BARCELLONA-PSG

La vigilia dello scontro più suggestivo della due giorni di Champions nelle parole degli allenatori

"Affronteremo la partita con grande entusiasmo. Le squadre si equivalgono. Sarà interessante perché il Barça è migliorato negli ultimi mesi e il Paris ha ottime qualità. Saranno due match interessanti e belli". Queste le parole di Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, alla vigilia della partita di Champions League contro il Psg. Sulle condizioni di Gerard Piqué ha aggiunto: "Sta bene e siamo fiduciosi, ma abbiamo ancora un giorno per decidere se giocherà".

Sulle assenze di Neymar e Di Maria nel Psg, Koeman ha detto: "Per ogni squadra è importante avere tutti i giocatori a disposizione. A noi mancano Ronald Araújo, Sergi Roberto, Ansu Fati e Philippe Coutinho. Bisogna convivere con questi problemi e avere altri giocatori pronti. Ogni squadra ha punti di forza e debolezze, speriamo di poterli sfruttare domani". Infine sulla sfida tra Mbappé e Messi, ha detto: "Leo è il miglior giocatore del mondo e abbiamo bisogno di lui nella sua forma migliore. Kylian Mbappé è molto veloce e può complicare molto le cose, ma faremo una bella partita perché questi match devono essere goduti fino in fondo".

Pochettino ha invece voluto fare, indirettamente, i complimenti al rivale: "Ho visto come si è evoluto il modo di giocare del Barcellona dopo l'arrivo del nuovo allenatore. Hanno intrapreso un nuovo percorso e sono entrati in un altro capitolo della loro storia. E' una squadra forte e con le idee chiare, hanno ottimi giocatori, da sempre abituati a vincere. Il Barcellona è un grande club, proprio come lo è il Paris Saint-Germain: anche noi vogliamo vincere sempre". Queste le parole dell'allenatore argentino al sito ufficiale del club parigino alla vigilia della partita di Champions.