Klopp è sicuro: "Juve favorita per vincere la Champions League"

Nonostante in Italia stia vivendo un momento di difficoltà, la Juventus continua a godere di grande considerazione in giro per l'Europa. Tanto che secondo Jurgen Klopp, all'enatore del Liverpool pigliatutto, sono proprio i bianconeri i favoriti per la Champions League. "La Juventus è la favorita per la Champions League. Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca", ha detto l'allenatore del Liverpool al The Guardian.