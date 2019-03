Juventus, la grande rimonta anche in Borsa: la tripletta di CR7 vale 214 milioni

13/03/2019

Chiusura con il botto per ladopo che i bianconeri si sono qualificati per i quarti di finale dieliminando l'grazie a una tripletta di Cristiano. Le azioni del club hanno chiuso in rialzo del 17,4%, a 1,436 euro. In una seduta così la Juventus ha recuperatodi euro di capitalizzazione e il titolo si è riportato sui livelli che segnava prima della partita di andata, persa 2-0 a Madrid.

In mattinata il titolo-Juve era arrivato a toccare, fino a l'1,58 euro per azione, prima di essereper. Dopo alcuni minuti è ripreso lo scambio, ma non aidi settembre 2018.