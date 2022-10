Juventus, gli infortuni muscolari non danno tregua: la società studia cambiamenti

IL PROBLEMA

Sono 15 i problemi muscolari per i giocatori della Juventus dall'inizio della stagione

Si legge Juventus, ma più che un club di calcio in questo momento sembra un ritrovo per infortunati. Nell'allenamento di preparazione alla sfida di Champions League contro il Psg, inutile ai fini della qualificazione agli ottavi, Massimiliano Allegri ha ritrovato parzialmente in gruppo Angel Di Maria e Bremer, ma entrambi non saranno a disposizione per il match. Rispetto agli assenti a Lecce recupera solo Locatelli, ma non saranno a disposizione McKennie e Iling Jr.

La Juventus ha un problema, anzi, una serie di problemi. Se un paio di infortuni muscolari possono capitare nel giro di qualche settimana in una squadra di calcio, quello che da inizio stagione sta falcidiando la Continassa deve essere indagato più a fondo. Contro il Psg saranno 11 i giocatori assenti con ben 15 problemi muscolari distribuiti.

Qualcosa nella preparazione atletica non funziona e lo stop di McKennie a Lecce, come il nuovo problema a Pogba, sono lì a far riflettere tutti anche in società. Su Vlahovic verrà presa una decisione all'ultimo, ma durante la sosta per il Mondiale sarà possibile intervenire cambiando qualcosa, ma intanto tra Psg e Inter la Juventus dovrà scendere in campo con i pochi giocatori arruolabili.

Non Pogba per esempio, vittima di un nuovo problema alla coscia, e probabilmente nemmeno Chiesa dal primo minuto dopo il lunghissimo stop. Anche De Sciglio con ogni probabilità ha chiuso la prima parte di stagione e tornerà in campo nel 2023 in bianconero.

L'allenamento della Continassa ha lasciato intravedere Di Maria e Bremer che si sono allenati parzialmente in gruppo, ma la loro presenza contro l'Inter resta difficile.