Juventus, Georgina Rodriguez commossa per la tripletta di Cristiano Ronaldo

13/03/2019

Vivere a fianco del re ed essere abituata alle sue imprese non ti lascia indifferente neppure davanti ad una tripletta come quella di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid. E infatti Georgina Rodriguez si è commossa dopo il rigore del 3-0 segnato dal fidanzato, lacrime di gioia quelle mostrate dalla tribuna dello Juventus Stadium. Dopo la partita, post su Instagram: "Nessuno ti toglierà questo 3-0, lo meriti non per i gol ma per quello che fai nel club dove ti trovi, la tua dedizione. Sei un esempio per squadra, allenatore e noi tutti che ti conosciamo. Il karma esiste e Dio lo sa. Io, Cristianito, Mateo, Eva e Alana ti amiamo!".