Juventus, Cristiano Ronaldo: "Possiamo vivere una notte speciale"

10/03/2019

La Juventus mette in campo il suo volto più carismatico per la sfida che vale una stagione, Cristiano Ronaldo così parla del match di martedì sera contro l' Atletico Madrid : "Vogliamo vivere una grande notte e andare ai quarti di finale di Champions League . Siamo fiduciosi di fare una grande partita e vivere una notte davvero speciale ". Messaggio ai tifosi: " Pensate positivo , credeteci: abbiamo bisogno di voi ".

Il portoghese descrive i rivali: "Sono forti perché difendono bene, non prendono rischi e contrattaccano. Ma noi siamo pronti e vogliamo fare qualsiasi cosa per batterli, i dettagli faranno la differenza. Il calcio è così, nessuno si aspettava di perdere all'andata ma tutto può ancora succedere. Vogliamo dare una grande risposta in casa davanti al nostro pubblico".



Pubblico che CR7 incita così: "Credeteci, tutto è possibile ma abbiamo bisogno di voi. Rendete lo Stadium fantastico, noi faremo il nostro lavoro in campo provando a segnare a vincere la patita".