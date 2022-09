Juve: Rabiot recupera per il Psg, da valutare Di Maria e Danilo

JUVE

Il francese, che ha saltato il match del Franchi, si è allenato in gruppo. L'argentino è uscito dopo 45' per precauzione, il brasiliano ha accusato un problema a una caviglia

© Getty Images Juventus subito in campo all'indomani del pareggio di Firenze. I bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per preparare la sfida contro il Psg di martedì sera a Parigi nell'esordio nella fase a gironi di Champions League. Buone notizie da Rabiot, che ha saltato la trasferta del Franchi per una botta alla coscia rimediata contro lo Spezia: il francese si è allenato in gruppo e dunque è a disposizione di Allegri. Da valutare le condizioni di Di Maria, reduce da una lesione all'adduttore rimediata alla prima contro il Sassuolo, e "sostituito per precauzione dopo che aveva fatto solo due allenamenti" (come ha detto Allegri a fine gara) dopo 45' contro la Fiorentina.

Non al meglio anche Danilo, che ha accusato un problema a una caviglia, ma comunque è rimasto in campo al Franchi fino alla fine stringendo i denti. Per quanto riguarda l'allenamento odierno, la squadra ha lavorato su esercitazioni tecniche con azioni veloci divisi per reparto, attacco e difesa, e poi sulla fase di non possesso con recupero e ripartenze. Lunedì appuntamento alle 11.15 alla Continassa, nel primo pomeriggio la partenza per Parigi dove, al Parco Dei Principi, è attesa la conferenza stampa di Allegri e un giocatore alle 18.45.