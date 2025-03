Inter tra Champions e Atalanta, Inzaghi dosa le forze: riposo per Lautaro e Calhanoglu

Prima il secondo round contro il Feyenoord martedì sera a San Siro che vale i quarti di Champions League (c'è da difendere il 2-0 dell'andata) poi lo scontro diretto in campionato con l'Atalanta a Bergamo domenica sera. L'Inter si appresta ad affrontare una settimana cruciale per il suo futuro e per continuare a portare avanti il sogno 'treble' ("Ma ho sbagliato, sono quattro, c'è anche il Mondiale per club"), ha puntualizzato Simone Inzaghi tornando sul gesto delle tre dita nella conferenza stampa post Rotterdam. Ecco perché il tecnico nerazzurro dovrà per necessità fare scelte di formazione mirate al doppio impegno. Martedì contro gli olandesi Lautaro Martinez dovrebbe riposare per poi essere al top contro l'Atalanta. A fine gare contro il Monza il capitano nerazzurro ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra ma si è trattato di affaticamento: in ogni caso Inzaghi ha intenzione di lasciarlo in panchina, schierando dall'inizio un Thuram ancora in cerca della miglior condizione in coppia con Taremi. Un altro big destinato a riposare è Calhanoglu, MVP nella gara vinta in rimonta contro il Monza: al suo posto in cabia di regia è pronto Asllani. E non è escluso che la stessa sorte tocchi a Barella, con Frattesi a completare il trio in mediana con Mkhitaryan. Da sciogliere il dubbio tra i pali. "Sommer-Martinez? Vedremo di volta in volta il da farsi", ha detto Inzaghi nel post Monza, lasciando intendere che la scelta è aperta. Ma lo svizzero è pronto al rientro ed è in pole per giocare martedì sera, con lo spagnolo che tornerà in panchina dopo averlo degnamente sostituito. Dimarco e Zalewski sono ancora out. Capitolo Zielinski. In giornata effettuerà gli esami dopo il problema al polpaccio destro che lo ha costretto a lasciare il campo dopo 3' dal suo ingresso in campo contro il Monza. Il rischio è uno stop di un mese e mezzo-due in presenza di lesione. L'Inter spera di riaverlo a disposizione almeno per l'ultima parte della stagione.