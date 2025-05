Champions, il Barcellona a Milano con due incognite: oltre a Lewandowski è in dubbio anche Gavi

Una vittoria più sudata di quanto non si potesse immaginare: la rimonta contro il Valladolid, ultimissimo in classifica, ha permesso al Barcellona di mantenere saldamente la testa della Liga. Il prossimo weekend il Clasico contro il Real potrà essere decisivo. Detto questo, il piano di Flick è stato in parte scombussolato dall'andamento di un match che nel primo tempo si era messo male per i catalani: dentro quindi tutti i "big" inizialmente risparmiati per portare a casa tre punti fondamentali. Un approccio conservativo, quello scelto dal tecnico dei catalani, chiaramente determinato dall'imminente impegno di Champions contro l'Inter: le rotazioni, insomma, sono fondamentali a ogni latitudine, non solo a Milano!