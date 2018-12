Inter fuori dalla Champions, il Psv ironizza col Tottenham: "Ringraziateci più tardi"

12/12/2018

Come se non bastasse "l'amarezza enorme" (così l'ha definita Spalletti) per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League sfuggita 'per colpa' del Psv, l'Inter deve digerire anche la beffa social che arriva dal profilo twitter ufficiale degli olandesi, che dopo il pareggio di San Siro ha ironizzato con un post rivolto al Tottenham con la foto dell’esultanza di Lozano che recita "Ringraziateci più tardi" con tanto di occhiolino. Ovviamente si tratta soltanto di una battuta, ma molti tifosi interisti non l'hanno presa affatto bene e hanno commentato l'ironia olandese mostrando tutto il loro disappunto.