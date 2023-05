Champions, l'Inter spera: da 10 anni chi vince ha un croato in squadra

LA CURIOSITA'

Una statistica sorride ai nerazzurri: il Manchester City infatti non ha croati in squadra...

© Getty Images In finale di Champions League l'Inter dovrà fare i conti con la corazzata Manchester City e non sarà facile avere la meglio. Una curiosità emersa negli ultimi giorni sul Web sorride però ai nerazzurri. Negli ultimi dieci anni, la squadra che ha vinto la Champions League ha sempre avuto almeno un croato un squadra. Dettaglio che lascia ben sperare Inzaghi e preoccupa invece Guardiola. Mentre l'Inter ha in rosa Marcelo Brozovic, infatti, il City non ha alcun giocatore croato in lista.

In una partita secca come la finale di Champions, si sa, statistiche e precedenti contano fino a un certo punto. Ma scaramanzia e cabala spesso accompagnano le speranze e gli scongiuri dei tifosi. Così ecco che anche la presenza di un croato in rosa può essere considerato un buon segno in vista dell'ultimo atto del massimo torneo di calcio per club europeo.

Negli ultimi dieci anni, del resto, la storia parla chiaro. E chi ha alzato la coppa ha sempre avuto in squadra un croato. Nel 2013 il Bayern Monaco aveva Mandzukic, nel 2014 il Real Madrid aveva Modric, nel 2015 il Barcellona aveva Rakitic, nel 2016, 2017 e 2018 il Real aveva Modric e Kovacic, nel 2019 il Liverpool aveva Lovren, nel 2020 il Bayern Monaco aveva Perisic, nel 2021 il Chelsea aveva Kovacic, nel 2022 il Real Madrid aveva ancora Modric.