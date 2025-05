Inter, Carlos Augusto: "La rabbia per lo scudetto perso ci aiuterà". Bisseck: "Abbiamo grandi chances di vincere"

"Sarà una grande partita per ognuno di noi, abbiamo fatto tantissime cose per arrivarci come squadra. Non siamo felici per com'è finito il campionato, ma io sono orgoglioso di questa squadra, abbiamo giocato tantissime partite e abbiamo perso tanti punti. Ma adesso conta pensare solo a questa finale, che la squadra merita".