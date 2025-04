Inter, Bisseck: "Bayern? Fiducioso nel passaggio del turno. E se vinco la Champions..."

Da Parma a Monaco di Baviera, da una corsa scudetto che si è complicata sotto il peso della rimonta dei gialloblù a una rincorsa Champions che passa per una sfida complicatissima come quella contro il Bayern. Andata in Germania, che per Yann Bisseck significa ritorno in Patria dopo il debutto con la Nazionale tedesca a metà marzo a Dortmund proprio contro l'Italia. Il difensore nerazzurro ha parlato dell'attesa e delle speranze alla vigilia di questo quarto di finale europeo alla rivista Kicker: "Incontreremo una squadra molto organizzata" ha esordito il difensore dell'Inter. "Una squadra che non ha problemi a non avere palla. Anche se fondamentalmente anche noi amiamo avere il possesso del pallone. Inoltre, non ci piace affatto subire gol. Mai. Nemmeno se siamo già sul 3-0. E quando abbiamo la palla, abbiamo giocatori fenomenali a centrocampo e in attacco. Direi che non sarà una partita facile per nessuna delle due squadre, ed è forse per questo che entrambe aspettano con ansia di vedere come andrà a finire".