Dopo i fasti dell'Inter e il periodo nero al Psg l'argentino è tornato a giocare al suo livello togliendosi molte soddisfazioni

© Getty Images 375 partite, 200 gol nei club. Questo è Mauro Icardi. Al Galatasaray ha ritrovato brillantezza fisica e serenità, tornando a segnare praticamente in ogni partita e in ogni maniera. Del Maurito ragazzo un po' capriccioso ed egoista dei tempi dell'Inter è rimasto poco: oggi è un leader in campo, ha sviluppato il proprio gioco in maniera associativa conservando le qualità da killer d'area di rigore. Quelle che stasera vuole mettere in campo nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Molde, con diretta in esclusiva e in chiaro su Italia 1 e Sportmediaset.it dalle 21.

Fare il salto e crescere ha richiesto più tempo del previsto, ma alla soglia dei 30 anni l'obiettivo è stato raggiunto. Qualcuno recriminerà dicendo che il campionato turco non è probante, che un giocatore come Icardi dovrebbe giocare altrove, e forse è vero. Non è detto che non accada, perché i centravanti sono merce rarissima e costosissima al momento e Mauro ha dimostrato di saper fare gol in ogni competizione contro ogni avversario. Per ora, però, a godersi le sue prodezze è solo il Galatasaray: i numeri a Istanbul sono impressionanti, e recitano 31 presenze 27 gol e 9 assist. Col il Molde all'andata dei playoff Champions ha sciorinato tutto il repertorio: sinistro girato al volo, gol. Palla controllata in profondità al 93', attacco al portiere e assist per il tap-in facilissimo di Midtsjø che ha fissato il 3-2. Al ritorno all'Ali Sami Yen i turchi cercheranno l'accesso ai gironi della massima competizione europea nella partita trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1 e potranno contare su un pubblico infuocatissimo.

Negli scorsi mesi, viste le delicate condizioni di salute della moglie Wanda, Icardi si era detto disposto a rinunciare alla propria carriera europea per tornare in Argentina al suo fianco. Il Newell's Old Boys avrebbe fatto carte false per portarlo a Rosario davanti al pubblico dell'Estadio Marcelo Bielsa, ma non c'è stato niente da fare. Il Galatasaray lo ha riscattato dal Psg per 10 milioni e gli ha offerto un principesco contratto da 10 milioni l'anno. Molte squadre italiane alla ricerca di un attaccante avrebbero volentieri firmato per averlo, tra cui Milan e Roma, ma uno stipendio del genere è apparso subito fuori parametro per entrambe.

