Ibrahimovic chiama i tifosi: "Continuate a tifare Milan, andrà tutto bene"

Dopo la debacle nel derby e in vista della sfida contro il Newcastle, Zlatan Ibrahimovic si è presentato lunedì a Milanello per salutare Pioli e gli ex compagni di squadra. Al termine della visita, l'ex attaccante svedese ha fatto un video in cui ha chiamato a raccolta i tifosi in questo momento complicato. "Ciao a tutti i milanisti. Sono venuto qua a Milanello e sono andato subito dal mister per dirgli che sono pronto a giocare, ma invece non ero sulla lista anche se mi sento bene e in forma - le parole di Ibra -. Scherzi a parte, continuate a tifare Milan. Andrà tutto bene e ci vediamo allo stadio. Ciao. Arrivederci".