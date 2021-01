I giornali spagnoli: "Real attento! L'Atalanta adesso fa paura"

VERSO LA CHAMPIONS

Al momento del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions il pronostico sembrava scontato. L'Atalanta, per quanto a un passo dalla semifinale nella scorsa edizione, sembrava spacciata nel momento in cui dall'urna è uscito il nome del Real Madrid. Sono bastate poche settimane per far cambiare idea a molti. In Spagna, per esempio, si sono accorti che il divario non è poi così netto e i giornali, soprattutto l'autorevole Marca, hanno iniziato a mettere in guardia Zidane e i suoi.

A pesare, nelle nuove valutazioni, sono soprattutto i dati, con i bergamaschi che stanno volando in campionato (con il rammarico dei due pareggi con Genoa e Udinese che avrebbero potuto proiettarli ancora più in alto), la vetta della classifica degli scontri diretti tra le prime sette (con 11 punti), il secondo miglior attacco dietro all'Inter e il passaggio alle semifinali di coppa Italia. Dall'altra parte c'è un Real che sarà anche secondo ma è a 7 punti dall'Atletico che ha anche una partita in meno, è stato eliminato dall'Alcoyano (squadra di terza serie) nella coppa nazionale e dall’Athletic Bilbao in Supercoppa.

Insomma, una squadra quantomeno non all'altezza di quella che ha vinto tre Champions di fila. Quello che più impressiona gli spagnoli, in ogni caso, è il rendimento della squadra di Gasperini da quando non c'è più il Papu Gomez: senza l'argentino la Dea è la squadra che ha fatto più punti in campionato, ha segnato più gol e ne ha subiti meno. Insomma, il Real deve prendere il doppio confronto del 24 febbraio e del 16 marzo molto seriamente.