Gillette annuncia una nuova partnership con la Uefa Champions League

La partnership pluriennale, che avrà inizio nella stagione 2024/25, si basa sulla lunga tradizione di Gillette nel calcio e nello sport e coincide con l'inizio di una nuova entusiasmante era della UEFA Champions League. Il marchio torna a essere il partner ufficiale della UEFA Champions League per i prodotti da barba, dopo una collaborazione di successo nel 2019, che gli ha garantito i diritti esclusivi per la creazione e la distribuzione di una gamma di prodotti per l'igiene maschile in co-branding. Per la prima volta l'accordo riguarda anche l'intero portafoglio di prodotti per l'igiene maschile di P&G, compresi i marchi Braun e King C. Gillette.