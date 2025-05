Finale Champions League, i tifosi del Marsiglia hanno scelto l'Inter: "Tutti vogliono la maglia nerazzurra"

Gufare l'avversario non è una prerogativa dei tifosi italiani, questo è chiaro. Il normale sfottò tra gli appassionati di calcio cresce in maniera direttamente proporzionale alla posta in palio degli avversari e se dalle nostre parti soprattutto i tifosi di Juventus e Milan hanno iniziato a pensare con occhi diversi alla finale di Champions League tra Psg ed Inter in programma a Monaco di Baviera sabato 31 maggio, in Francia i tifosi dell'Olympique Marsiglia hanno chiaramente scelto da che parte stare. Rivali storici del club parigino, sperano con tutte le proprie forze nel successo dell'Inter in finale tanto da far partire la caccia alla maglietta nerazzurra in vista dell'appuntamento.