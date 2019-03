Ferrara zittisce Endt: "Già allora ci fece incazzare: ecco perché! E vincemmo anche per merito suo"

19/03/2019

Ciro Ferrara non ci sta (e come potrebbe essere altrimenti?). Non ci sta l'ex difensore della Juve e di fronte alle accuse infamanti di David Endt, team manager e responsabile della comunicazione dell'Ajax ai tempi della finale di Champions di Roma contro i bianconeri, replica scegliendo l'arma dell'ironia e raccontando un aneddoto proprio in merito a quanto successe alla vigilia del match.



"Senza voler entrare nella polemica - racconta l'ex difensore bianconero a Sportmediaset - vorrei sottolineare come forse proprio il responsabile della comunicazione dell'Ajaz (David Endt, come detto) ci aiuto moltissimo in quel successo". Come? Presto detto: "Pochi giorni prima della finale, a precisa domanda su chi avrebbe vinto la Champions, l'allenatore degli olandesi Van Gaal rispose 'non so chi vincerà la coppa ma so che quella coppa tornerà sul nostro aereo'. Bene - conclude Ferrara - anche il responsabile della comunicazione avrebbe dovuto sapere che quelle dichiarazioni ci fecero abbastanza incazzare". E la Champions restò in Italia, spostandosi solo da Roma a Torino! Con buona pace di Endt e di tutti i Lancieri.