Eintracht, Glasner: "Abbiamo qualità per rimontare il Napoli"

VERSO NAPOLI-EINTRACHT

Le parole del tecnico dell'Eintracht alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League al Maradona

L'Eintracht Francoforte di Oliver Glasner è chiamato all'impresa per rimontare lo 0-2 interno dell'andata contro il Napoli e qualificarsi ai quarti di Champions League. Al Maradona, senza i propri tifosi ai quali è stata vietata - non senza polemiche - la trasferta, i tedeschi devono studiare qualche contromossa per arginare la formazione di Spalletti: "Siamo qui per ribaltare la situazione - ha confermato Glasner alla vigilia -, abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare e daremo tutto per riuscirci".

L'Eintracht dovrà fare a meno di due pedine importanti, una su tutte l'attaccante Kolo Muani che in Bundesliga sta facendo grandi numeri: "Possiamo completare alcune nostre lacune sia in attacco che in difesa - ha commentato Glasner parlando anche dell'assenza di Lindstrom -, abbiamo altri giocatori capaci e in cui crediamo. Dobbiamo essere forti come squadra. Certamente con Kolo Muani il nostro tempo di gioco sarebbe stato molto alto, ma ci servono due gol e abbiamo ragionato su cosa possiamo fare meglio a centrocampo. La squadra mi dà buone sensazioni".

Le contromosse per fermare il Napoli non sono facile da trovare in questa stagione: "Pressano in maniera aggressiva, all'andata non siamo riusciti a liberarci del pressing. Dobbiamo ridurre al minimo i nostri errori per non concedere occasioni al Napoli, limitando i passaggi intermedi".

Sulle sensazioni per la qualificazione Glasner si è detto pronto a tutto: "Può succedere qualsiasi cosa e bisogna valutare tutto. Non dobbiamo eccedere di ottimismo, ma punteremo tutto sulle nostre qualità e poi vedremo cosa salterà fuori".