Dybala, saluto militare per Demiral: è polemica

L'ESULTANZA

Prima la mano al mento, che ha ricordato Cristiano Doni, poi in fronte per il saluto militare davanti a Demiral: questa l'esultanza di Paulo Dybala che fa discutere. La Joya, dopo aver segnato un eurogol all'Atletico Madrid, non ha fatto la solita Dybala mask. Sui social, soprattutto in Turchia, l'immagine ha fatto il giro del web, ma l'argentino ha voluto chiudere immediatamente il caso: "Nessun messaggio politico, è solo uno scherzo che facciamo sempre con Demiral per le foto che sono uscite di lui che faceva il saluto militare".

Per il primo gesto nessun riferimento all'ex attaccante dell'Atalanta: "Era per la mia ragazza, quel segno è un gesto d'amore in un film che abbiamo visto". Caso chiuso.