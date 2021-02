Dalla Coppa delle Coppe '84 allo sgabello di Bonucci: Porto-Juve story

I PRECEDENTI

Il passato è tutto dalla parte bianconera che è imbattuta negli scontri europei con i portoghesi

Hanno due Champions League (o Coppe dei Campioni) a testa in bacheca e il sogno in comune di tornare ad alzare quel trofeo che i portoghesi non vincono dal 2004 e i bianconeri dal 1996. Il primo precedente tra i due club, però, risale alla finale della defunta Coppa delle Coppe. Nel 1984, a Basilea, la meravigliosa Juventus di Trapattoni, quella dei tanti campioni del mondo di due anni prima più Boniek e Platini, supera il Porto per 2-1 (reti di Vignola, Sousa e Boniek).

Anche i precedenti nella più importante coppa europea sorridono ai bianconeri. La Juve ha ottenuto quattro punti con i portoghesi nella prima fase a gironi della Champions League 2001/02, pareggiando 0-0 in Portogallo e vincendo 3-1 a Torino. Dopo aver subito la rete di Clayton, i bianconeri si sono portati in vantaggio con i gol di Del Piero e Montero, prima della rete nel finale di Trezeguet.

Anche l'unico precedente nella fase a eliminazione diretta (e proprio agli ottavi) è benaugurante. Nella stagione 2016/17, quella culminata con la finale persa a Cardiff contro il Real Madrid, la Juve gioca l'andata a Oporto e vince 2-0 (Pjaca e Dani Alves). Quella sarà la partita passata alla storia per l'immagine di Bonucci seduto su uno sgabello in tribuna, lasciato fuori per punizione dopo un forte scontro verbale con Massimiliano Allegri. Successo bianconero anche nel ritorno grazie al rigore di Dybala.