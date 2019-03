CR7, il giorno del giudizio: la Uefa decide sul gestaccio in Juve-Atletico

21/03/2019

E' il giorno del giudizio per Cristiano Ronald o . Oggi la Commissione disciplinare dell'Uefa si riunirà ed emetterà la sentenza sul gestaccio del portoghese in occasione di Juve-Atletico Madrid . La Juve è fiduciosa sul verdetto, che non dovrebbe privarla del suo campione per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax: in arrivo una multa, mentre sembra scongiurata l'ipotesi squalifica, vista la "condotta impropria" citata nell'apertura dell'inchiesta.

In caso di squalifica la Juve è pronta a dare battaglia: immediato il ricorso alla Commissione d'appello Uefa ed eventualmente al Tas di Losanna. Mosse che comunque non saranno necessarie: lo stop automatico a Uefa darebbe arrivato nel caso di riferimento all'articolo 15, che punisce la "provocazione agli spettatori". Per il caso Ronaldo si cita invece l'articolo 11, comma 'b' e 'd': il primo riguarda la "violazione delle regole base della condotta", il secondo "il discredito portato al calcio e alla Uefa". E poi c'è il precedente di Simeone, che per 'los huevos' rivolto ai tifosi dell'Atletico nella gara di andata contro i bianconeri al Wanda Metropolitano ha rimediato 20 mila euro di multa, presentandosi poi regolamente in panchina per la sfida di ritorno all'Allianz Stadium. Gesto e circostanze diversi, ma la Juve confida nel fatto che la Uefa terrà conto, nel prendere la decisione, delle provocazioni ricevute da Cristiano Ronaldo a Madrid.