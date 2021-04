Corsa Champions League, sei squadre in 9 punti

CHE LOTTA

Dal Milan alla Roma, passando per Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio

La corsa alla scudetto non ha ormai più rivali, Conte e la sua Inter dovranno solo gestire per cucirsi addosso il tricolore. Dietro ai nerazzurri c'è tutto un mondo variegato di colori che nelle prossime settimane sarà uno contro l'altro per quello che resta di una torta assai grossa: l'accesso alla Champions League. Sono sei le squadre racchiuse in 9 punti. Una classifica che facilmente potrebbe essere ribaltata in qualsiasi momento. Anche perché con gli scontri diretti le distanze si accorceranno in modo inevitabile. Un campionato che comincia adesso... il bello comincia adesso. L'accesso all'Europa che conta, d'altronde, garantisce bei soldini, indispensabili in questo momento di crisi pesante del calcio mondiale.

Il Milan è, manco a dirlo, la squadra messa meglio di tutto il grupppone. Ma è in attesa del verdetto su Ibrahimovic che potrebbe saltare le prossime due gare in casa: con Genoa e Sassuolo. In più il tallone d'Achille ora dei rossoneri sono proprio le mura amiche di San Siro. I rossoneri giocano meglio fuoricasa che in casa.

C'è poi la Juventus a 62 punti con l'Atalanta che tallona a un punto solo di distanza. Qui si potrà capire tutto domenica quando, a Bergamo, le due squadre saranno l'uno contro l'altra.

Sotto la soglia psicologica del "60" ecco il Napoli, in crescita fisica e mentale e con giocatori recuperati, che è a 59. Poi le due romane: Lazio (55) e Roma (54).

I biancocelesti, orfani di Simone Inzaghi in panchina causa Covid-19, hanno da recuperare il match contro il Torino e hanno un Ciro Immobile non nel suo momento migliore visto che non va in gol da 8 gare.

Questo, al momento, è il quadro della situazione. Il resto lo farà questa volatona di primavera.