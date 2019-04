City, gol annullato a Sterling: il social media manager "impazzisce"

17/04/2019

Certe emozioni possono lasciare senza parole. Anche sui social. E così è accaduto al social media manager del Manchester City dopo il gol annullato a Sterling nel recupero del match di Champions contro il Tottenham. "wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw", ha scritto sul profilo Twitter del club subito dopo la decisione del direttore di gara di annullare la rete con l'aiuto del Var per fuorigioco. Una reazione a cui, a fine gara, poi hanno fatto seguito i complimenti al Tottenham per la qualificazione in perfetto Fair Play.