Champions: Young Boys-Juventus 2-1, bianconeri agli ottavi da primi Gli svizzeri volano con una doppietta di Hoarau. Dybala entra e accorcia le distanze. Infortunio al ginocchio per Cuadrado Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



12/12/2018 di ANDREA GHISLANDI

Una brutta Juve perde 2-1 a Berna contro lo Young Boys nell'ultima giornata del gruppo H di Champions League ma, grazie al ko del Manchester United a Valencia, passa agli ottavi come prima. La squadra di Allegri è punita da una doppietta di Hoarau, che sblocca il match al 30' su rigore e raddoppia al 68' in contropiede. Dybala accorcia all'80', poi si vede annullare il 2-2 per fuorigioco di Ronaldo al 93'. Infortunio al ginocchio per Cuadrado.

LA PARTITA "Siamo bravi a perdere le parite che contano meno". Nel post-partita Massimiliano Allegri se la cava con una battuta, ma non può essere di certo contento per la prestazione dei suoi. A Berna arriva la seconda sconfitta in Champions League che non pregiudica il primo posto, ma lascia qualche punto interrogativo. Soprattutto per il gioco espresso fino all'ingresso di Dybala, un giropalla lento e prevedibile con il solo Douglas Costa che provava a dare qualche strappo in velocità. La differenza tecnica tra le due squadre è abissale e dunque il risultato di per sé è assolutamente negativo. Sicuramente è mancata anche una certa dose di fortuna che non guasta mai (l'auto-traversa di Hoarau e il palo esterno di Cristiano Ronaldo nella ripresa), ma stasera gli uomini di Allegri - CR7 in primis - hanno sprecato davvero troppo, oltre a regalare un rigore e farsi prendere in imbucata dagli svizzeri che nella ripresa hanno pensato solo a difendersi.



La vera Juve si è vista solo per una ventina di minuti, dopo l'ingresso di Dybala. La Joya, che all'andata avevo steso lo Young Boys con una tripletta, ha dato vivacità e imprevedibilità, ha avuto il merito di accorciare le distanze e in pieno recupero aveva anche evitato la figuraccia, ma la posizione di fuorigioco attivo di Ronaldo ha vanificato il suo sinistro sotto l'incrocio dei pali. La sfida di Berna deve essere un monito per la Juve, visto che è la dimostrazione lampante di come ogni errore in Europa si paga a caro prezzo. Da febbraio, con gli ottavi, si fa sul serio. CR7 ha stranamente le polveri bagnate in Europa dove finora ha segnato solo un gol, ma è nella fase ad eliminazione diretta che lui fa sempre la differenza. E per coronare il grande sogno, il portoghese deve tornare l'uomo implacabile degli ultimi anni al Real.

LE PAGELLE Hoarau 8 - Per il 34enne attaccante francese la notte probabilmente più bella della sua vita. Sblocca il match su rigore, rischia l'autorete ma chiude il discorso con un perfetto contropiede.

Ngamaleu 7 - Si procura il rigore che sblocca il match e serve a Hoarau il pallone del 2-0. Una grande serata.

Fassnacht 7 - Tifoso juventino dichiarato, corre e lotta su ogni pallone anche con una certa qualità. Da tenere d'occhio.



Dybala 7 - Dopo i tre gol dell'andata, per poco non rimette in carreggiata la Juve da solo. Allegri gli concede solo 20', lui segna il gol dell'1-2 e si vede annullare lo splendido 2-2 per un fuorigioco di Ronaldo.

Cristiano Ronaldo 5,5 - Sfiora il gol in tre occasioni, c'è anche una certa dose di sfortuna (vedasi il palo), ma è causa sua se a Dybala viene negata la gioia della doppietta: lento nel risalire dal fuorigioco.

Alex Sandro 5 - Allegri lo inserisce per l'infortunato Cuadrado e, forse perché a freddo e per via del sintetico, sbaglia un controllo e procura il rigore.

IL TABELLINO YOUNG BOYS-JUVENTUS 2-1

Young Boys (3-5-2): Woelfli 6; Camara 6, Lauper 6, Benito 6; Mbabu 6,5, Sow 6,5 (46' st Wuthrich sv), Aebischer 6, Fassnacht 7 (35' st Bertone sv), Garcia 6; Ngamaleu 7 (39' st Schick sv), Hoarau 8. A disp.: von Ballmoos, Assalé, Nsame, Seydoux. All.: Seoane 7,5

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6 (23' Alex Sandro 5), Bonucci 5,5, Rugani 6, De Sciglio 5,5 (27' st Dybala 7); Bernardeschi 5, Bentancur 5, Pjanic 5 (20' st Emre Can 6), Douglas Costa 6,5; Ronaldo 5,5, Mandzukic 5. A disp.: Perin, Chiellini, Kean, Matuidi. All.: Allegri 6

Arbitro: Stieler (Ger)

Marcatori: 30' rig. e 23' st Hoarau (Y), 35' st Dybala (J)

Ammoniti: Camara (Y), Bernardeschi (J), Garcia (Y), Woelfli (Y)

LE STATISTICHE Con questa sconfitta, la Juventus interrompe una striscia di imbattibilità esterna che durava da 26 incontri in tutte le competizioni (23V, 3N).

La Juventus ha perso per la prima volta due partite in un girone di Champions League dal 2014/15, edizione in cui arrivò in finale.

La Juventus ha perso nelle ultime due trasferte di Champions League contro squadre svizzere, dopo il 2-1 di marzo 2003 contro il Basilea.

Cinque degli ultimi sette gol in Champions League della Juventus sono stati firmati da Paulo Dybala.

Quattro gol per Paulo Dybala nelle due sfide contro lo Young Boys in questa Champions: è il primo juventino a segnare almeno quattro volte contro una singola avversaria nella stessa edizione della competizione da David Trezeguet (v Celtic nel 2001/02).

La Juventus non segnava con un tiro da fuori area in Champions League da ottobre 2017 (Pjanic v Sporting Lisbona).

Questa è solo la prima volta in cui la Juventus concede più un rigore nella stessa edizione di una Champions League, da quando Opta dispone di questo dato (2003/04).

Quattro degli ultimi cinque gol subiti dalla Juventus in Champions League sono stati concessi su palla inattiva.

Lo Young Boys ha segnato due gol con soli tre tiri nello specchio.

Per Massimiliano Allegri quella di oggi è stata la 50° presenza sulla panchina della Juventus in Champions League.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X