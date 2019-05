Champions, Ten Hag: "Ajax, vai ancora oltre i limiti"

07/05/2019

Il sorprendente Ajax è a un passo dalla finale di Champions League e ad Amsterdam i Lancieri dovranno difendere l'1-0 conquistato a Londra col Tottenham : "Non sono particolarmente nervoso anche se il traguardo è importante - ha commentato alla vigilia il tecnico Ten Hag -. Stiamo bene, ma dobbiamo giocare ed essere aggressivi dimenticandoci dell'andata. Vogliamo vincere ancora". La via è una sola: "Dovremo di nuovo andare oltre i nostri limiti".

Un grosso aiuto arriverà sicuramente dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam: "Giocheremo in un'atmosfera incredibile e spero i tifosi ci diano una mano importante. Contro il Tottenham dobbiamo vincere e fare il nostro meglio, non pensiamo all'andata. Rispetto a Real Madrid e Juventus le squadre di Premier giocano con maggiore intensità e quindi dovremo andare di nuovo oltre i nostri limiti. Questa è la sfida vera che ci attende".

Al suo fianco in conferenza si è presentato Daley Blind: "Negli ultimi giorni ho dormito bene, stiamo attraversando un buon momento e non sono particolarmente nervoso. Giocheremo come se all'andata fosse finita 0-0".