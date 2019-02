Champions, Rosetti promuove il Var: "Giusto annullare il gol di Tagliafico"

15/02/2019

Rosetti applaude, dunque, la decisione di Skomina di annullare la rete di Tagliafico per una posizione di fuorigioco attivo di Tadic. "Come abbiamo spiegato dopo la partita sulle piattaforme social dell'Uefa - ha aggiunto Rosetti - l'arbitro aveva interpretato la posizione di Tadic come irregolare e influente sul piazzamento del portiere del Real Madrid Courtois, al quale era stato così impedito di giocare la palla. Una scelta in linea con il protocollo Var. L'annullamento della rete è corretto".



Sugli interrogativi sul tempo intercorso tra la rete e la decisione di Skomina: "La cosa più importante è che l'arbitro abbia preso la decisione più giusta. La precisione è più importante della velocità. Tuttavia vogliamo essere il più efficaci possibili e cercheremo di migliorare su questo in futuro. Però dobbiamo tener conto del fatto che parliamo di una situazione davvero complessa, nella quale il Var ha dovuto verificare due possibili situazioni di fuorigioco e l'arbitro ha dovuto considerare l'azione di disturbo di due calciatori dell'Ajax".



La tecnologia ha dissipato ogni dubbio anche in Roma-Porto, quando Pepe ha interrotto con un tocco di braccio il palleggio del giallorosso Zaniolo a pochi centimetri dall'ingresso in area di rigore. L'arbitro olandese Makkelie ha lasciato correre. Secondo Rosetti "sul caso c'è stato un controllo del Var che ha dimostrato che l'intervento era avvenuto fuori dall'area di rigore del Porto, inoltre il Var aveva ritenuto che non vi fossero gli estremi per fermare il gioco". Discorso simile per la rete del 2-1 realizzata dal Porto, sul quale i calciatori giallorossi avevano chiesto l'annullamento per fuorigioco di Adrian Lopez. Anche in quel caso, il check del Var ha dimostrato la regolarità della posizione dell'attaccante portoghese.