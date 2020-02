Champions, nessun rischio per Lione-Juventus

CHAMPIONS

Mentre il governo francese, per prevenire il contagio da coronavirus, emette ordinanze per rispedire da scuola a casa, in quarantena, tutti i bambini o i ragazzi che negli ultimi 14 giorni sono soltanto passati da città della Lombardia o del Veneto, nulla è in programma domani per il previsto arrivo a Lione di 3.000 tifosi della Juventus per gli ottavi di Champions League. Secondo quanto riferito dalla radio RTL, il presidente lionese, Jean-Michel Aulas, e i dirigenti della società, hanno sondato l'Uefa e il ministero degli Esteri francesi in merito ad eventuali rischi, ma non ci sono al momento contrordini al normale svolgimento della partita. Juve a Lione con CR7 e Dybala

Non ci dovrebbe essere alcun problema dunque per i tifosi della Juve attesi domani sera a Lione per l'andata degli ottavi di Champions. L'unica avvertenza è che non ci sono più biglietti in vendita, è tutto esaurito. L'Olympique Lyonnais ha diffuso oggi un messaggio su Twitter: "La società prende nota della decisione delle autorità francesi di mantenere nella sua configurazione iniziale il match previsto domani sera al Groupama Stadium. Le biglietterie saranno chiuse, solo i tifosi lionesi e italiani in possesso di un biglietto saranno autorizzati ad accedere allo stadio".

Vedi anche Champions League Juve, Bonucci: "Favoriti, ma occhio a Garcia: importante segnare a Lione" Vedi anche Atalanta Coronavirus, allarme dalla Spagna: "Non sappiamo se l'Atalanta potrà venire a Valencia"