Champions, Manchester come Milano: altro triplete per Guardiola

Milano non più è l’unica città ad aver vinto la Champions League con due squadre diverse. Dopo la vittoria del Manchester City sull'Inter nella finale di Istanbul, la città inglese raggiunge infatti il capoluogo meneghino in questa speciale classifica. Il City è la 23esima squadra a iscrivere il suo nome tra le vincitrici della competizione e Pep Guardiola, che trionfa per la terza volta, diventa il sesto allenatore a vincere la Champions con due squadre diverse. Un successo storico per i Citizens, che tornano a vincere in Europa dopo la Coppa delle Coppe del 1970 e mettono la ciliegina su una stagione straordinaria che aveva già portato in bacheca la Premier League e la FA Cup eguagliando così i cugini dello United, che avevanbo fatto il 'Treble' nel 1999 con Sir Alex Ferguson.