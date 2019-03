Champions, Man United-Barça è già cominciata: è guerra sui prezzi dei biglietti

21/03/2019

Manchester United e Barcellona sono pronti a darsi battaglia sul terreno di gioco nei quarti di Champions , in programma il 10 aprile (a Old Trafford) e il 16 aprile (al Camp Nou). Nel frattempo, fuori dal campo, la situazione non è delle migliori visto il caso caro-biglietti scoppiato a tre settimane dal primo match. I Red Devils hanno infatti accusato i catalani di avere fissato un prezzo troppo alto per i biglietti del settore ospiti per la gara di ritorno: 102 sterline (circa 120 euro) per ognuno dei 4.600 tagliandi messi a disposizione degli inglesi.

"Riteniamo che i nostri tifosi in trasferta siano nuovamente soggetti a pagare un costo eccessivo per i biglietti messi vendita dal club ospitante - si legge sul sito del Manchester United -, cosa già accaduta in passato". Così il club inglese ha deciso di far pagare "soltanto" 75 sterline (circa 85 euro) ai propri tifosi che andranno in trasferta, rimborsando dunque poco meno di 30 sterline. Una cifra, quest'ultima, che verrà recuperata aumentando il costo di ogni biglietto valido per il settore ospiti di Old Trafford. Il Manchester United, infatti, a sua volta ha deciso di alzare a 120 euro il costo del tagliando per gli spagnoli e la differenza rispetto a quanto preventivato servirà quindi a rimborsare i propri tifosi.