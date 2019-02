Champions, Liverpool-Bayern Monaco 0-0: i bavaresi resistono ad Anfield

19/02/2019 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

In Europa si inizia a fare sul serio e subito emergono due aspetti fondamentali: il ritmo si alza prepotentemente e allo stesso modo l'attenzione dei protagonisti. La gara di Anfield è uno spettacolo diviso in due parti abbastanza diverse l'una dall'altra. Nella prima frazione, a parte i canonici 10' in cui vengono prese le misure, l'energia che si scatena sul terreno di gioco è qualcosa di spaventoso soprattutto per noi italiani, abituati purtroppo a tutt'altro atteggiamento. Il Bayern parte meglio: desideroso di tenere la palla tra i piedi e anche molto aggressivo in fase di non possesso. Il Liverpool entra però a pieni giri molto presto e per i tedeschi la vita diventa dura. Wijnaldum, Henderson e Keita non danno respiro in mediana, pronti ad armare il prima possibile il tridentone a disposizione di Klopp. Salah manda a lato di testa al 24'; Mané, dopo una bella azione di Firmino, fallisce una grande chance al 33'; Matip calcia fuori una palla ricamata dal tandem Salah-Firmino (40').



E' un Liverpool che carica forte quello del primo tempo, ma la sfida cambia nella ripresa perché si gioca sui 180 minuti e l'intelligenza - oltre che un po' di timore - dei 22 in campo porta le squadre a non scoprirsi più di tanto. Il Bayern, protetto in mezzo al campo dai bravi Javi Martinez e Thiago Alcantara, è costretto ad abbassare anche James Rodriguez oltre che l'isolato Lewandowski. Sono dunque Coman e Gnabry le uniche soluzioni dei bavaresi per provare a fare male, anche se le reali occasioni dalle parti di Alisson sono pressoché nulle. Le intenzioni di Kovac diventano prevedibilmente ancora chiare nel finale, quando entrano Sanches e Rafinha per blindare uno 0-0 prezioso in vista della gara del ritorno, quando all'Allianz Arena - con queste premesse - potrà davvero accadere qualsiasi cosa.