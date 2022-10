Champions League: vince il Lipsia, il Salisburgo supera la Dinamo

CHAMPIONS LEAGUE

Nel girone del Milan, arriva la vittoria degli austriaci con Okafor. Doppietta di André Silva, invece, nel 3-1 dei tedeschi al Celtic

Manchester City: Haaland segna ancora, pure Guardiola è incredulo













1 di 8 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Aspettando il Milan, il Salisburgo rilancia le sue chances di qualificazione nel gruppo E della Champions League: gli austriaci sconfiggono 1-0 la Dinamo Zagabria grazie al rigore di Okafor e guidano temporaneamente il girone con 5 punti. Sorride anche il Lipsia, che dilaga nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato: sconfitto 3-1 il Celtic, con la doppietta di André Silva e una grande prestazione di Szoboszlai.

GRUPPO E

Nell'altro match del girone del Milan, il Salisburgo rilancia le sue chances di qualificazione: sconfitta 1-0 la Dinamo Zagabria grazie al terzo gol consecutivo di Okafor. La prima anche è dei croati con Mišić, ma Köhn devia la conclusione dell'ex Spezia. Gli austriaci prendono subito il controllo della partita, gestendo la palla e i ritmi, e vanno vicini alla rete con Sučić: Livaković devia e poi Okafor spreca. La ripresa è aperta dalla chance per Šeško, che però va a colpire Livaković con la sua conclusione di testa. Il dominio del Salisburgo è netto, la rete è nell'aria e arriva al 70': Moharrami stende Ulmer ed è rigore, che viene trasformato da Okafor per il vantaggio. Il finale è in apnea per gli austriaci: Köhn salva su Drmić, che nel recupero si vede annullare il gol del pareggio per un fuorigioco. Vince così il Salisburgo, che supera la Dinamo Zagabria sul campo e in classifica: gli austriaci salgono a 5 punti e si candidano alla qualificazione.

GRUPPO F

Dopo due partite complicate, si rilancia il RB Lipsia, che sconfigge 3-1 il Celtic: sugli scudi Szoboszlai e André Silva, che firma una doppietta. I tedeschi perdono subito il portiere e capitano Gulacsi per infortunio, e faticano in avvio contro un Celtic arrembante. Nelle difficoltà, però, emerge Nkunku: il francese, promesso al Chelsea, si vede annullare la rete del vantaggio. Un episodio che ricarica il Celtic, che va vicino al gol con Furuhashi: attento il subentrante Blaswich. Al 26', la sfida si sblocca: André Silva serve Nkunku, che supera Hart e sigla l'1-0. La reazione del Celtic è timida, e Werner sfiora il raddoppio prima del lunghissimo recupero (sette minuti) e del riposo. Alla ripresa, arriva l'insperato pareggio scozzese: errore in uscita del Lipsia, Furuhashi parte in contropiede e serve Jota per la rete dell'1-1. La partita è vibrante e viene decisa dalle giocate di Szoboszlai che, dopo aver centrato un palo ed essersi visto annullare un gol, assiste André Silva per il 2-1: letale il portoghese, col Lipsia che approfitta del rinvio sbagliato da Hart. L'ex Milan sfiora la doppietta, e la realizza al 77': ripartenza di Simakan e tocco per André Silva per il 3-1 finale. Vittoria importante per il Lipsia, che si rilancia nel girone.