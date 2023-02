Champions, Lipsia-Manchester City 1-1: Gvardiol risponde a Mahrez

CHAMPIONS LEAGUE

Il centrale croato salva i tedeschi, che restano in corsa per la qualificazione grazie a un'ottima ripresa

© Getty Images Tutto aperto tra Lipsia e Manchester City dopo l’1-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla Red Bull Arena il primo tempo è dominato dagli uomini di Guardiola, che passano al 26’ con Mahrez. Nella ripresa però è tutto un altro Lipsia, che trova il pareggio al 68’: Gvardiol sfrutta l’errore di Ederson su corner e di testa fa 1-1. Appuntamento al ritorno quindi, in programma il prossimo 14 marzo all’Etihad.

Termina in pareggio 1-1 la sfida tra Lipsia e Manchester City. Pronti via ed è subito l'undici di Guardiola a fare la partita con il suo palleggio, ma la prima occasione arriva solo al 13’: su un calcio d’angolo Ruben Dias si libera bene di un avversario, ma il suo colpo di testa è centrale e bloccato da Blaswich. Al 17’ invece ci prova Rodri dal limite dell’area, con un destro che si spegne alto sopra la traversa. È il preludio al vantaggio inglese: al 26’ brutto errore in uscita del Lipsia, Grealish recupera palla e cerca Gundogan al limite dell’area, il capitano del City fa scorrere il pallone e trova Mahrez, che tutto solo brucia Blashwich e firma il terzo gol della sua Champions. Tre minuti e altra occasione per i Citizens: sul calcio d’angolo di Mahrez, Rodri si sfila sul secondo palo, ma la sua sponda non trova la deviazione di Haaland. L’unico squillo del Lipsia arriva all’ultimo respiro del primo tempo, con il tiro di Werner viene bloccato facilmente da Ederson.

A inizio ripresa la prima occasione è degli ospiti: Al 50’ Gundogan arriva sul fondo e trova ancora Mahrez a rimorchio, il suo tiro viene però murato, quasi sulla linea, da Schlager. Il Lipsia prende campo, spinto dai 40 mila della Red Bull Arena e soprattutto dal neoentrato Henrichs: al 53’ il terzino si inserisce bene in area ma non riesce a trovare i pali di Ederson di testa e ci riprova due minuti più tardi, con un diagonale che finisce largo di poco. Al 62’ i tedeschi sfiorano ancora il pari: André Silva brucia Akanji nello stretto e si ritrova solo davanti a Ederson, bravo a negargli il gol in uscita. Si fa vedere anche Haaland al 67’: l’attaccante norvegese bruca in velocità Gvardiol ma chiude troppo il destro. Un minuto più tardi il Lipsia fa 1-1: la sassata di Szoboszlai viene deviata da Ederson in angolo, e proprio sugli sviluppi del corner Gvardiol sfrutta l’uscita sbagliata del portiere del City e pareggia di testa. La reazione inglese non si fa attendere: Gundogan al 73’ cerca il palo lontano dal limite dell’area ma trova i guanti di Blashwich. La partita prosegue aperta e intensa, ma senza ulteriori occasioni. Finisce 1-1, tutto ancora aperto in vista del ritorno all’Etihad.