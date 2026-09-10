Champions League: vincono Bayern e Manchester United, pari tra Psv e Shakhtar

Basta il secondo tempo al Bayern Monaco per dilagare contro il Bodo/Glimt, 5-0 secco all’Allianz Arena. Dominio totale dei bavaresi nel corso del primo tempo, ma i norvegesi resistono e non subiscono gol. L’occasione più ghiotta arriva sui piedi di Kimmich, che colpisce un clamoroso palo al 35’. Dopo l’intervallo la formazione allenata da Kompany si sblocca e si scioglie sempre di più: è Musiala al 47’ ad aprire le marcature, innescato da Harry Kane. L’attaccante inglese torna poi protagonista al 61’, quando raddoppia su assist di Olise. Al 77’ Alphonso Davies cala il tris, prima del poker di Olise che arriva all’83’ e chiude la pratica. All’87’ gli ospiti restano anche in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Bjortuft. Olise arrotonda ancor di più il risultato a tempo scaduto, con la sua personale doppietta al 92’ che vale il definitivo 5-0.