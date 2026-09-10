Champions League: vincono Bayern e Manchester United, pari tra Psv e Shakhtar

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Nel primo turno della fase a girone unico di Champions League le big non deludono le aspettative: il Bayern Monaco dopo un primo tempo bloccato piega il Bodo/Glimt 5-0 grazie alle reti di Musiala, Kane, Davies e Olise (doppietta). Tutto facile anche per il Manchester United, 4-0 secco al Sabah nel segno di Cunha, Bruno Fernandes, Sesko e Lisandro Martinez. Il Psv riprende lo Shakhtar sull’1-1, il Lens piega 3-2 lo Slavia Praga in trasferta.
BAYERN MONACO-BODO/GLIMT 5-0
Basta il secondo tempo al Bayern Monaco per dilagare contro il Bodo/Glimt, 5-0 secco all’Allianz Arena. Dominio totale dei bavaresi nel corso del primo tempo, ma i norvegesi resistono e non subiscono gol. L’occasione più ghiotta arriva sui piedi di Kimmich, che colpisce un clamoroso palo al 35’. Dopo l’intervallo la formazione allenata da Kompany si sblocca e si scioglie sempre di più: è Musiala al 47’ ad aprire le marcature, innescato da Harry Kane. L’attaccante inglese torna poi protagonista al 61’, quando raddoppia su assist di Olise. Al 77’ Alphonso Davies cala il tris, prima del poker di Olise che arriva all’83’ e chiude la pratica. All’87’ gli ospiti restano anche in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Bjortuft. Olise arrotonda ancor di più il risultato a tempo scaduto, con la sua personale doppietta al 92’ che vale il definitivo 5-0.
MANCHESTER UNITED-SABAH 4-0
Tutto facile per il Manchester United, che torna in Champions League con un 4-0 casalingo contro il Sabah. Dopo qualche minuto per rompere il ghiaccio i Red Devils iniziano a spingere, e al 27’ stappano la partita grazie al brasiliano Matheus Cunha. A pochi minuti dalla fine del primo tempo gli uomini di Carrick aumentano i giri del motore, con un uno-due micidiale che archivia la pratica: al 42’ Bruno Fernandes firma il 2-0 su assist di Tielemans, poi tre minuti più tardi è Mbeumo ad innescare Sesko per il tris prima dell’intervallo. Gli azeri nella ripresa provano timidamente a reagire, ma al 68’ arriva il colpo del ko a firma di Lisandro Martinez. Il Manchester United parte bene con una vittoria e quattro gol segnati.
LE ALTRE PARTITE
Succede tutto a cavallo dei due tempi tra Psv Eindhoven e Shakhtar Donetsk, il match finisce 1-1. Gli ucraini stappano la partita nel primo minuto di recupero del primo tempo con Mendoza, poi in apertura di secondo tempo l’ex Milan Sergino Dest firma il pareggio definitivo. Pazzo 3-2 esterno del Lens sullo Slavia Praga: i cechi vanno sotto di un uomo al 49’ per l’espulsione di Konecny, ma due minuti più tardi Sturm apre le marcature. I francesi pareggiano i conti al 73’, ma all’88’ Sturm firma la sua doppietta nonostante l’inferiorità numerica. I Sangueoro non ci stanno, e la vincono nel recupero: al 91’ l’ex Udinese Thauvin fa 2-2, poi al 93’ la rete decisiva di Aguilar per il successo degli ospiti.